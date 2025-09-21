Signifikant unterlegen zeigte sich der FSV Barleben 1911 im Spiel gegen den VfL Halle 96 I (U19) vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Die 35 Zuschauer auf dem Sportplatz Ebendorf haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber FSV Barleben 1911 ein ernüchterndes 1:5 (0:3) hinnehmen musste.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Hannes Thomas Unthan das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Die Hallenser legten in der 31. Spielminute nach. Diesmal war Lio Lorenz der Torschütze.

FSV Barleben 1911 sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 31

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Tim Luca Alexander musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Khalid (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 5:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – Resch, J. P. Meyer (65. Hoffmann), Müller, Bertram, Teubner (88. Mendel), J. L. Meyer (80. Winter), Leon (80. Hutzler), Fromme, Korbginski (88. Rautmann), Günther

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Danyi, Khalid, Rayko, Unthan (66. Witter), Ugoh (46. Zabel), Prokein, Onyedeke, Heute, Lorenz, Meyer

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35