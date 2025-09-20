Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 251 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen die Germania Wernigerode freuen.

Wernigerode/MTU. Die 251 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Spieler des FC Einheit Wernigerode II besiegten die Gäste mit 2:0 (1:0) souverän.

Es waren schon 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Rouven Blecker für Wernigerode traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

67. Minute: FC Einheit Wernigerode II baut Führung auf 2:0 aus

22 Minuten nach der Pause konnte Julian Schmidt (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 2:0 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Germania Wernigerode

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – J. Schmidt (85. Clemens), R. Schmidt, Herbst (52. Foltis), Böhme, Ibrahim (90. Reitmann), Blecker, Müller, Peszt (76. Kläfker), Beddigs, Niehoff (64. Kodatis)

Germania Wernigerode: Gasch – Kugenbuch (67. Koch), Thiel (41. Wagner), Seil, Blume (79. Stechhahn), Krokowski, Hahne, Müller, Mittag, Hahne (67. Asemerom), Seil

Tore: 1:0 Rouven Blecker (24.), 2:0 Julian Schmidt (67.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Christian Schütze, Tobias Schläger; Zuschauer: 251