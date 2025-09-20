Der 1. FC Zeitz errang am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 5:4 (2:4)-Heimsieg gegen den SV Großgräfendorf.

Zeitz/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf am Samstag 5:4 (2:4) getrennt.

Moritz Hofmann (SV Großgräfendorf) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Lennie Kämpfe den Ball ins Netz (19.).

1. FC Zeitz Kopf an Kopf mit SV Großgräfendorf – 1:1 in Minute 19

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Lauchstädter konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Jonas Henze schoss und traf in der 26. Spielminute, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Die Zeitzer nahmen aber nochmal Anlauf. Julius Christopher Rolke versenkte den Ball in der 38. Minute, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Ali Abdullahi Hassan den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Zeitz sicherte (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Thäle (30. Flesch), Medovkin, Rolke, Rothe, Müller, Felgenträger, Rieger, Schröter (47. Abdullahi Hassan), Kämpfe, Brausch (24. Eckardt)

SV Großgräfendorf: Deubel – Tietze, Geier, Uhlmann (57. Wolf), Werner, Henze, Weniger, Ernst, Bunzel (84. Lautenschläger), Hofmann, Meyer (30. Goldschmidt)

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35