Ein 2:2 (0:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfL Halle 96 und VfB Empor Glauchau am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Halle/MTU. Der VfL Halle 96 und der VfB Empor Glauchau haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Florian Hähnel (VfB Empor Glauchau) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 58 wurde das Gegentor durch Achilleas Oikonomidis erzielt.

Unentschieden. Halles Benny Jan Haese konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Marian Albustin den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Glauchauer Team erzielte (90.). Der VfL Halle 96 rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Empor Glauchau

VfL Halle 96: Schmid – Oikonomidis (81. Emmerich), Kurti (66. Dierichen), Marks, Racine, Hüttig, Bölke, Cabral, Jagupov, Haese, Pessel

VfB Empor Glauchau: Reissig – Anger, Hertel (66. Degel), Albustin, Mack (80. Bernert), Riesen, Börner (75. Bernhardt), Sieber, Ullmann, Mende (66. Bochmann), Hähnel

Tore: 0:1 Florian Hähnel (34.), 1:1 Achilleas Oikonomidis (58.), 2:1 Benny Jan Haese (88.), 2:2 Marian Albustin (90.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Nora Dieckmann; Zuschauer: 107