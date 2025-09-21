Eine herbe Schlappe erlitt der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den VfL Halle 96 I (U19). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 35 Zuschauern mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Stefan Resch hat am Sonntag vor 35 Zuschauern auf dem Sportplatz Ebendorf ganze fünf Tore einstecken müssen. Die Partie endete 1:5 (0:3).

Hannes Thomas Unthan (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Lio Lorenz den Ball ins Netz.

FSV Barleben 1911 sieht sich 0:2 im Rückstand – 31. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Tim Luca Alexander musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Khalid den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 verfestigte (82.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – J. L. Meyer (80. Winter), Resch, J. P. Meyer (65. Hoffmann), Korbginski (88. Rautmann), Leon (80. Hutzler), Fromme, Müller, Teubner (88. Mendel), Bertram, Günther

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Khalid, Danyi, Prokein, Unthan (66. Witter), Meyer, Lorenz, Ugoh (46. Zabel), Heute, Rayko, Onyedeke

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35