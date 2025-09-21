Ein 2:2 (0:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfL Halle 96 und VfB Empor Glauchau am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Halle/MTU. Der VfL Halle 96 und der VfB Empor Glauchau haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Es waren schon 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Florian Hähnel für Glauchau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Achilleas Oikonomidis den Ball ins Netz.

1:1 für VfL Halle 96 und VfB Empor Glauchau – Minute 58

Unentschieden. Halles Benny Jan Haese konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Unmittelbar darauf gelang es Marian Albustin, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Glauchauer zu erreichen (90.). Der VfL Halle 96 rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Empor Glauchau

VfL Halle 96: Schmid – Bölke, Racine, Haese, Kurti (66. Dierichen), Marks, Cabral, Oikonomidis (81. Emmerich), Jagupov, Hüttig, Pessel

VfB Empor Glauchau: Reissig – Hähnel, Anger, Hertel (66. Degel), Mende (66. Bochmann), Börner (75. Bernhardt), Riesen, Sieber, Mack (80. Bernert), Ullmann, Albustin

Tore: 0:1 Florian Hähnel (34.), 1:1 Achilleas Oikonomidis (58.), 2:1 Benny Jan Haese (88.), 2:2 Marian Albustin (90.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Nora Dieckmann; Zuschauer: 107