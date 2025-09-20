Einen 5:4 (2:4)-Heimsieg gegen den SV Großgräfendorf fuhr der 1. FC Zeitz am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

Zeitz/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf am Samstag 5:4 (2:4) getrennt.

Moritz Hofmann (SV Großgräfendorf) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Lennie Kämpfe (19.) erzielt wurde.

1:1 für 1. FC Zeitz und SV Großgräfendorf – 19. Minute

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Lauchstädter konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Jonas Henze traf in der 26. Spielminute, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Es wollte den Großgräfendorfern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Julius Christopher Rolke traf in Spielminute 38, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Nur vier Spielminuten darauf konnte Ali Abdullahi Hassan (Zeitz) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Zeitzer Mannschaft erzielen (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zeitzer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Kämpfe, Thäle (30. Flesch), Felgenträger, Rieger, Rolke, Rothe, Medovkin, Brausch (24. Eckardt), Schröter (47. Abdullahi Hassan), Müller

SV Großgräfendorf: Deubel – Henze, Tietze, Weniger, Ernst, Geier, Hofmann, Meyer (30. Goldschmidt), Uhlmann (57. Wolf), Bunzel (84. Lautenschläger), Werner

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35