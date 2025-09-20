Dem FC Einheit Wernigerode II glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die Germania Wernigerode mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 251 Zuschauer waren live dabei.

FC Einheit Wernigerode II siegt zu Hause mit 2:0 gegen Germania Wernigerode

Wernigerode/MTU. Die 251 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Spieler des FC Einheit Wernigerode II schlugen die Gäste mit 2:0 (1:0) souverän.

Rouven Blecker (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

67. Minute: FC Einheit Wernigerode II baut Führung auf 2:0 aus

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Julian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (67.). Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Germania Wernigerode

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Herbst (52. Foltis), Müller, Niehoff (64. Kodatis), Ibrahim (90. Reitmann), Beddigs, R. Schmidt, Peszt (76. Kläfker), Blecker, J. Schmidt (85. Clemens), Böhme

Germania Wernigerode: Gasch – Mittag, Kugenbuch (67. Koch), Hahne, Müller, Krokowski, Thiel (41. Wagner), Hahne (67. Asemerom), Blume (79. Stechhahn), Seil, Seil

Tore: 1:0 Rouven Blecker (24.), 2:0 Julian Schmidt (67.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Christian Schütze, Tobias Schläger; Zuschauer: 251