Für den Gastgeber VfL Halle 96 endete das Duell mit dem VfB Empor Glauchau am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der VfL Halle 96 und der VfB Empor Glauchau am Sonntag 2:2 (0:1) getrennt.

Es waren schon 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Florian Hähnel für Glauchau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 58 wurde das Gegentor durch Achilleas Oikonomidis erzielt.

58. Minute VfL Halle 96 gleichauf mit VfB Empor Glauchau – 1:1

Unentschieden. Halles Benny Jan Haese konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Marian Albustin, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Glauchauer zu erreichen (90.). Der VfL Halle 96 rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Empor Glauchau

VfL Halle 96: Schmid – Marks, Jagupov, Haese, Hüttig, Kurti (66. Dierichen), Bölke, Pessel, Oikonomidis (81. Emmerich), Cabral, Racine

VfB Empor Glauchau: Reissig – Anger, Mende (66. Bochmann), Hähnel, Ullmann, Albustin, Riesen, Hertel (66. Degel), Sieber, Mack (80. Bernert), Börner (75. Bernhardt)

Tore: 0:1 Florian Hähnel (34.), 1:1 Achilleas Oikonomidis (58.), 2:1 Benny Jan Haese (88.), 2:2 Marian Albustin (90.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Nora Dieckmann; Zuschauer: 107