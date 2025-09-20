Einen 5:4 (2:4)-Heimerfolg gegen den SV Großgräfendorf heimste der 1. FC Zeitz am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

Zeitz/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (2:4).

In Minute 15 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Moritz Hofmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lennie Kämpfe den Ball ins Netz (19.).

Minute 19 1. FC Zeitz auf Augenhöhe mit SV Großgräfendorf – 1:1

Unentschieden. Die Lauchstädter revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Jonas Henze versenkte den Ball in der 26. Minute, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Die Zeitzer blieben ihnen auf den Fersen. Julius Christopher Rolke schoss und traf in der 38. Minute, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Bereits vier Spielminuten später konnte Ali Abdullahi Hassan (Zeitz) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Zeitzer Mannschaft erzielen (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Rolke, Kämpfe, Brausch (24. Eckardt), Thäle (30. Flesch), Rieger, Schröter (47. Abdullahi Hassan), Medovkin, Rothe, Müller, Felgenträger

SV Großgräfendorf: Deubel – Henze, Bunzel (84. Lautenschläger), Weniger, Uhlmann (57. Wolf), Meyer (30. Goldschmidt), Hofmann, Ernst, Tietze, Werner, Geier

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35