Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SG Union Sandersdorf vor 28 Zuschauern gegen den Magdeburger SV Börde mit einem überlegenen 7:0 (5:0) durch.

Sandersdorf/MTU. 7:0 (5:0) in Sandersdorf: Ganze sieben Bälle hat das Team von Benjamin Boenecke, die SG Union Sandersdorf, am Sonntag im Tor der Gäste aus Magdeburg untergebracht.

In Minute 18 schoss Levin Steffen Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Miguel Mittmeier den Ball ins Netz (22.).

SG Union Sandersdorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – 22. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schneider traf in Minute 28, Alex Günter Mackowiak in Minute 40, Julius Osterland in Minute 44 und Luis Seide in Minute 67. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Mittmeier (Sandersdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Sandersdorfer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Magdeburger SV Börde

SG Union Sandersdorf: Sobotta (65. Schreiber) – Osterland, Uhte, Stagat (62. Bergmann), Schneider (46. Pätzke), Mühlbauer, Mittmeier, Seide, Groh (53. Franzke), Mackowiak, Wieczorek

Magdeburger SV Börde: Model – Krauel, Horn, Neumann (46. Lampe), Jäger (46. Lima Sampa), Friedel, Schuster, Jahn, Dunkel, Beneke, Westermann

Tore: 1:0 Levin Steffen Schneider (18.), 2:0 Miguel Mittmeier (22.), 3:0 Levin Steffen Schneider (28.), 4:0 Alex Günter Mackowiak (40.), 5:0 Julius Osterland (44.), 6:0 Luis Seide (67.), 7:0 Miguel Mittmeier (84.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Kevin Friese; Zuschauer: 28