Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimbonus half dem SV Arminia Magdeburg am Sonntag nicht, als er sich vor 40 Fans mit 1:3 (1:0) gegen den VfB 1906 Sangerhausen geschlagen geben musste.

1:3 – SV Arminia Magdeburg verliert auf dem heimischen Platz klar gegen VfB 1906 Sangerhausen

Magdeburg/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Magdeburger Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem VfB 1906 Sangerhausen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (27.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Florian Hösel vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Maximilian Louis Kranz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (43.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte jetzt einmal Gelb ein (52.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Damien Halle (53.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SV Arminia Magdeburg und VfB 1906 Sangerhausen – Minute 53

Unentschieden. Sangerhausens Halle konnte seinem Team in Minute 61 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte noch einmal Gelb.

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Theo Schremmer (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 3:1 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Der SV Arminia Magdeburg rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – May (64. Barth), Assner, Jakob, Kranz, Reka (72. Schoendube), Buschendorf (36. Sheviakov), Hering (64. Johnson), Beyer, Gerlach, Hoffmann (82. Scharfe)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Halle, Schremmer, Bühling, Grenzebach (72. Schoder), Ruppe, Buchhorn, Lange (87. Zarkua), Nicolai (83. Ehrich), Bärwolf, Schütz

Tore: 1:0 Maximilian Louis Kranz (43.), 1:1 Damien Halle (53.), 1:2 Damien Halle (61.), 1:3 Theo Schremmer (78.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40