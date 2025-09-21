Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem beeindruckenden 6:2 (2:1) ging die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode von Trainer Marian Pohle Hindermann aus dem Kräftemessen mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Quedlinburg/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der SV Plötzkau 1921 am Sonntag 6:2 (2:1) getrennt.

Moritz Reik Mahring traf für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Aber die Plötzkauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Leon Fischer erzielt.

Unentschieden. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Marek Rosplesch verschaffte seinem Team vier weitere Tore (44., 50., 63., 65.). Dann schafften es die Plötzkauer, dem SV Plötzkau 1921 e.V. etwas entgegenzusetzen. Fischer schoss und traf in der 80. Spielminute ein weiteres Mal. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Plötzkau 1921 e.V. kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 6:2 verließen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – SV Plötzkau 1921

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Mahring, Fischer (46. Beyer), Beti, Pathak, Rosplesch, Ziesing, Meyer, Hartrampf (46. Jackisch), Elsner, Gabriel

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fischer, Fricke, Fütz, Gelbke, Popp, Fromme, Landgraf (63. Häckert), Meißner, Weise, Küstermann

Tore: 1:0 Moritz Reik Mahring (12.), 1:1 Leon Fischer (28.), 2:1 Marek Rosplesch (44.), 3:1 Julien Elsner (50.), 4:1 Louis Heinrich Jackisch (63.), 5:1 Louis Heinrich Jackisch (65.), 5:2 Leon Fischer (80.), 6:2 Louis Heinrich Jackisch (88.); Schiedsrichter: Meike Scholze (Derenburg); Zuschauer: 28