Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI glückte dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein 2:1 (2:1)-Heimsieg über die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Die 64 Besucher auf der Sportanlage Nietleben - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Halle mit 2:1 (2:1) knapp.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Felix Blautzik das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tony Rosenheinrich den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) führt nach 35 Minuten 2:0

Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 8, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (38.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Turbine Halle II

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Silber, Preuß, Rosenheinrich, Neutag (61. Forisch), Wendt (74. Wonnay), Schröder, Blautzik (86. Alali), Müller, Seidel (46. Scharschuh), Möhwald

Turbine Halle II: Nuding – Hohl (37. Neumann), Heidelberger, Höppner, Völker, Kerscher, Schneider, Runge, Förster, Nwanevu (67. Alahmad Alabdo), Fox

Tore: 1:0 Felix Blautzik (4.), 2:0 Tony Rosenheinrich (35.), 2:1 (38.); Schiedsrichter: Marwin Wolf (Halle); Zuschauer: 64