Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erzielte der Heimverein TSG Grün-Weiß Möser gegen den SV Arminia Magdeburg II ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Kräftemessen zwischen TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II endet mit Remis 0:0

Möser/MTU. Auf dem Sportplatz haben 43 Zuschauer am Sonntag das Match zwischen der TSG Grün-Weiß Möser und dem SV Arminia Magdeburg II verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Arminia Magdeburg II

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Spanka (78. Mäser), Thiele, Drobysh, Kersten (68. Rogge), Kliemann, Thon, Rudolf, Gerbig, Schilf (49. Schlaizer), Gonsior

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Diener, Ahmed (68. Thürnagel), Ellebrecht, Kreuter (46. Mohammed), Chwoika, Berisha, Krühne-Ploetz, Michalek (68. Althaus), Lang (46. Truong), Schütz

; Schiedsrichter: Nils Hoffmann (Magdeburg); Zuschauer: 43