Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnte sich der Nienburg vor 62 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

Staßfurt/MTU. Nienburg – Bernburg: Nachdem der Nienburg an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

Tyler Kumbu traf für den SV Einheit Bernburg e.V. in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Aber die Nienburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Dean Haisch erzielt.

42. Minute Nienburg und SV Einheit Bernburg im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Nienburgs Lukas Lorenz konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Joey Ziebell, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Nienburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit drei Gelben Karten. Die Nienburger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SV Einheit Bernburg

Nienburg: Lenz – Schielke (46. Hellwig), Rosenberger (72. Borchert), Haisch, Lorenz, Stöhr, Ziebell, Brett

SV Einheit Bernburg: Malz – Lorenz (45. Fleck), Schaaf, Kühne (46. Kersten), Kumbu (34. Desivojevic), Kommritz, Kohl, Rothmann, Krug, Lampe (46. Köhler), Münzer

Tore: 0:1 Tyler Kumbu (15.), 1:1 Dean Haisch (42.), 2:1 Lukas Lorenz (51.), 3:1 Joey Ziebell (78.); Schiedsrichter: Felix Schacke (Seeland OT Nachterstedt); Zuschauer: 62