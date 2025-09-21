Ergebnis 5. Spieltag Duell zwischen TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II endet unentschieden 0:0
Für den Gastgeber TSG Grün-Weiß Möser endete das Duell mit dem SV Arminia Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Möser/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II. 43 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Möser
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 5
Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Arminia Magdeburg II
TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Gonsior, Thiele, Kersten (68. Rogge), Gerbig, Kliemann, Rudolf, Thon, Schilf (49. Schlaizer), Spanka (78. Mäser), Drobysh
SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Ahmed (68. Thürnagel), Lang (46. Truong), Kreuter (46. Mohammed), Diener, Michalek (68. Althaus), Krühne-Ploetz, Chwoika, Berisha, Ellebrecht, Schütz
; Schiedsrichter: Nils Hoffmann (Magdeburg); Zuschauer: 43