Für den Gastgeber TSG Grün-Weiß Möser endete das Duell mit dem SV Arminia Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Arminia Magdeburg II

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Gonsior, Thiele, Kersten (68. Rogge), Gerbig, Kliemann, Rudolf, Thon, Schilf (49. Schlaizer), Spanka (78. Mäser), Drobysh

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Ahmed (68. Thürnagel), Lang (46. Truong), Kreuter (46. Mohammed), Diener, Michalek (68. Althaus), Krühne-Ploetz, Chwoika, Berisha, Ellebrecht, Schütz

; Schiedsrichter: Nils Hoffmann (Magdeburg); Zuschauer: 43