Für den Gastgeber RSV Eintracht 1949 endete das Spiel gegen den FC Grimma am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Stahnsdorf/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen RSV Eintracht 1949 und FC Grimma mit einem torlosen 0:0 (0:0). 68 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1 live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Valentin Vogel (Rostock) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Grimma

RSV Eintracht 1949: Brenn – Krüsemann (86. Koschembahr), Samson, Mustapha, Plumpe (55. Hellwig), Ekalle, Güllmeister, Kruska, Fron (70. Hauck), Göth, Seeger (55. Yatkiner)

FC Grimma: Cap – Öner (55. Markus), Wächtler (90. Seidl), Kind, Mattheus (77. Spreitzer), Janz, Vogel, Werner, Pistol, Rieger, Katzenberger

; Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Lennard Jasper Brenmoehl, Willem Smakman; Zuschauer: 68