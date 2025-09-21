Kantersieg für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die SG Handwerk Magdeburg feiern. Vor 32 Zuschauern gewann das Team 6:0 (1:0).

Magdeburg/MTU. Sechsmal hat der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Sonntag gegen die Gäste aus Magdeburg eingenetzt. 6:0 (1:0) für die Magdeburger.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Mark David Purkert für Magdeburg-Neustadt traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Handwerk Magdeburg kassierte einmal Gelb (31.). In der zweiten Halbzeit setzte Magdeburg-Neustadt noch einen drauf: In Minute 58 wurde das zweite Tor durch Pascal Zarek erzielt.

58. Minute: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt baut Führung auf 2:0 aus

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Pierre Lucas Wald im gegnerischen Tor. Rajab Osman traf in Minute 67, Lehng Hejhemo in Minute 74 und Rajab Osman in Minute 79. Spielstand 5:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Osman, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 auszubauen (89.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SG Handwerk Magdeburg

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Lange, Alamie (46. Osman), Von Tycowicz (46. Abd Almoti), Purkert, Schlicht, Hejhemo (74. Abdulkarim), Haegebarth, Thiele, Aloso, Zarek

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Voigt (63. Solomon), Wilke, Bode, Alabdullah, Franke, Hübenthal, Bajaha, Kuster (63. Matz), Khalaf, Traore

Tore: 1:0 Mark David Purkert (8.), 2:0 Pascal Zarek (58.), 3:0 Rajab Osman (67.), 4:0 Lehng Hejhemo (74.), 5:0 Rajab Osman (79.), 6:0 Rajab Osman (89.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Zuschauer: 32