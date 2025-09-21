Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem überzeugenden 6:2 (2:1) ging die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode von Coach Marian Pohle Hindermann aus dem Spiel mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Quedlinburg/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der SV Plötzkau 1921 ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 6:2 (2:1).

Moritz Reik Mahring traf für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leon Fischer den Ball ins Netz.

Minute 28 SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode auf Augenhöhe mit SV Plötzkau 1921 – 1:1

Die Mannschaften waren gleich auf. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Marek Rosplesch verschaffte seinem Team vier weitere Tore (44., 50., 63., 65.). Plötzkau legte nochmal vor. Fischer traf in der 80. Minute noch einmal. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Plötzkau 1921 e.V. steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Jackisch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:2 festigte (88.). Damit war der Sieg der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder entschieden.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – SV Plötzkau 1921

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Meyer, Hartrampf (46. Jackisch), Rosplesch, Gabriel, Mahring, Ziesing, Fischer (46. Beyer), Pathak, Beti, Elsner

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Meißner, Weise, Fricke, Gelbke, Landgraf (63. Häckert), Fütz, Fischer, Fromme, Popp, Küstermann

Tore: 1:0 Moritz Reik Mahring (12.), 1:1 Leon Fischer (28.), 2:1 Marek Rosplesch (44.), 3:1 Julien Elsner (50.), 4:1 Louis Heinrich Jackisch (63.), 5:1 Louis Heinrich Jackisch (65.), 5:2 Leon Fischer (80.), 6:2 Louis Heinrich Jackisch (88.); Schiedsrichter: Meike Scholze (Derenburg); Zuschauer: 28