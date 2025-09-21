Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von RSV Eintracht 1949 und FC Grimma am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Stahnsdorf/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem RSV Eintracht 1949 und FC Grimma. 68 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1. Schiri Valentin Vogel (Rostock) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Grimma

RSV Eintracht 1949: Brenn – Krüsemann (86. Koschembahr), Fron (70. Hauck), Göth, Plumpe (55. Hellwig), Samson, Ekalle, Seeger (55. Yatkiner), Kruska, Güllmeister, Mustapha

FC Grimma: Cap – Pistol, Werner, Katzenberger, Janz, Kind, Mattheus (77. Spreitzer), Wächtler (90. Seidl), Öner (55. Markus), Rieger, Vogel

; Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Lennard Jasper Brenmoehl, Willem Smakman; Zuschauer: 68