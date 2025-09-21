Ergebnis 6. Spieltag 0:0 – RSV Eintracht 1949 und FC Grimma trennen sich unentschieden
Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von RSV Eintracht 1949 und FC Grimma am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.
Stahnsdorf/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem RSV Eintracht 1949 und FC Grimma. 68 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1. Schiri Valentin Vogel (Rostock) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Stahnsdorf
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 6
Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Grimma
RSV Eintracht 1949: Brenn – Krüsemann (86. Koschembahr), Fron (70. Hauck), Göth, Plumpe (55. Hellwig), Samson, Ekalle, Seeger (55. Yatkiner), Kruska, Güllmeister, Mustapha
FC Grimma: Cap – Pistol, Werner, Katzenberger, Janz, Kind, Mattheus (77. Spreitzer), Wächtler (90. Seidl), Öner (55. Markus), Rieger, Vogel
; Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Lennard Jasper Brenmoehl, Willem Smakman; Zuschauer: 68