Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber TuS 1860 Magdeburg-Neustadt vor 32 Zuschauern gegen die SG Handwerk Magdeburg mit einem souveränen 6:0 (1:0) durch.

Magdeburg/MTU. 6:0 (1:0) in Magdeburg-Neustadt: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Pierre Lucas Wald, der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt, am Sonntag im Tor der Gäste aus Magdeburg untergebracht.

Mark David Purkert (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Handwerk Magdeburg kassierte einmal Gelb (31.). Das zweite Tor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Pascal Zarek den Ball ins Netz.

Minute 58: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt führt mit zwei Toren

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Rajab Osman traf in Minute 67, Lehng Hejhemo in Minute 74 und Rajab Osman in Minute 79. Spielstand 5:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Osman (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 6:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SG Handwerk Magdeburg

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Zarek, Thiele, Schlicht, Hejhemo (74. Abdulkarim), Von Tycowicz (46. Abd Almoti), Purkert, Lange, Alamie (46. Osman), Aloso, Haegebarth

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Franke, Khalaf, Kuster (63. Matz), Alabdullah, Traore, Voigt (63. Solomon), Bode, Wilke, Hübenthal, Bajaha

Tore: 1:0 Mark David Purkert (8.), 2:0 Pascal Zarek (58.), 3:0 Rajab Osman (67.), 4:0 Lehng Hejhemo (74.), 5:0 Rajab Osman (79.), 6:0 Rajab Osman (89.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Zuschauer: 32