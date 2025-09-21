Am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein RSV Eintracht 1949 gegen den FC Grimma ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Stahnsdorf/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem RSV Eintracht 1949 und FC Grimma. 68 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Valentin Vogel (Rostock) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Grimma

RSV Eintracht 1949: Brenn – Krüsemann (86. Koschembahr), Ekalle, Plumpe (55. Hellwig), Göth, Güllmeister, Mustapha, Fron (70. Hauck), Seeger (55. Yatkiner), Kruska, Samson

FC Grimma: Cap – Vogel, Öner (55. Markus), Kind, Werner, Wächtler (90. Seidl), Pistol, Mattheus (77. Spreitzer), Rieger, Janz, Katzenberger

; Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Lennard Jasper Brenmoehl, Willem Smakman; Zuschauer: 68