Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II durfte sich der Nienburg vor 62 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg e.V.) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Nienburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 42 wurde das Gegentor durch Dean Haisch erzielt.

Unentschieden. Nienburgs Lukas Lorenz konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In Minute 78 fiel der finale Treffer der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Joey Ziebell, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Nienburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit drei Gelben Karten. Der Nienburg sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SV Einheit Bernburg

Nienburg: Lenz – Brett, Rosenberger (72. Borchert), Schielke (46. Hellwig), Lorenz, Stöhr, Ziebell, Haisch

SV Einheit Bernburg: Malz – Krug, Lampe (46. Köhler), Kommritz, Rothmann, Kumbu (34. Desivojevic), Lorenz (45. Fleck), Kohl, Schaaf, Kühne (46. Kersten), Münzer

Tore: 0:1 Tyler Kumbu (15.), 1:1 Dean Haisch (42.), 2:1 Lukas Lorenz (51.), 3:1 Joey Ziebell (78.); Schiedsrichter: Felix Schacke (Seeland OT Nachterstedt); Zuschauer: 62