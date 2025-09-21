Für den Gastgeber TSG Grün-Weiß Möser endete das Duell mit dem SV Arminia Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Arminia Magdeburg II

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Gonsior, Kliemann, Kersten (68. Rogge), Gerbig, Drobysh, Thon, Rudolf, Spanka (78. Mäser), Thiele, Schilf (49. Schlaizer)

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Michalek (68. Althaus), Ellebrecht, Chwoika, Lang (46. Truong), Diener, Kreuter (46. Mohammed), Krühne-Ploetz, Ahmed (68. Thürnagel), Berisha, Schütz

; Schiedsrichter: Nils Hoffmann (Magdeburg); Zuschauer: 43