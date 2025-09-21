Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem beeindruckenden 6:2 (2:1) ging die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode von Trainer Marian Pohle Hindermann aus dem Spiel mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Quedlinburg/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der SV Plötzkau 1921 ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:2 (2:1).

Moritz Reik Mahring (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leon Fischer den Ball ins Netz.

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und SV Plötzkau 1921 – 1:1 in Minute 28

Die Mannschaften waren gleich auf. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Marek Rosplesch verschaffte seinem Team vier weitere Tore (44., 50., 63., 65.). Plötzkau legte nochmal vor. Fischer schoss und traf in Spielminute 80 noch einmal. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Plötzkau 1921 e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 6:2 gingen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – SV Plötzkau 1921

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Fischer (46. Beyer), Meyer, Hartrampf (46. Jackisch), Rosplesch, Mahring, Elsner, Ziesing, Beti, Pathak, Gabriel

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fromme, Popp, Gelbke, Landgraf (63. Häckert), Fricke, Fütz, Küstermann, Fischer, Meißner, Weise

Tore: 1:0 Moritz Reik Mahring (12.), 1:1 Leon Fischer (28.), 2:1 Marek Rosplesch (44.), 3:1 Julien Elsner (50.), 4:1 Louis Heinrich Jackisch (63.), 5:1 Louis Heinrich Jackisch (65.), 5:2 Leon Fischer (80.), 6:2 Louis Heinrich Jackisch (88.); Schiedsrichter: Meike Scholze (Derenburg); Zuschauer: 28