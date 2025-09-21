Der Nienburg errang am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 62 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg.

Staßfurt/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der Nienburg nach einem klaren Rückstand den SV Einheit Bernburg mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

In Minute 15 schoss Tyler Kumbu das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Dean Haisch den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel Nienburg gegen SV Einheit Bernburg – 42. Minute

Unentschieden. Nienburgs Lukas Lorenz konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Joey Ziebell, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Nienburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit drei Gelben Karten. Der Nienburg sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SV Einheit Bernburg

Nienburg: Lenz – Brett, Schielke (46. Hellwig), Stöhr, Rosenberger (72. Borchert), Haisch, Lorenz, Ziebell

SV Einheit Bernburg: Malz – Münzer, Lorenz (45. Fleck), Lampe (46. Köhler), Rothmann, Schaaf, Kühne (46. Kersten), Kohl, Kumbu (34. Desivojevic), Krug, Kommritz

Tore: 0:1 Tyler Kumbu (15.), 1:1 Dean Haisch (42.), 2:1 Lukas Lorenz (51.), 3:1 Joey Ziebell (78.); Schiedsrichter: Felix Schacke (Seeland OT Nachterstedt); Zuschauer: 62