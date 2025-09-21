Am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber RSV Eintracht 1949 gegen den FC Grimma ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Stahnsdorf/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem RSV Eintracht 1949 und FC Grimma. 68 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Valentin Vogel (Rostock) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Grimma

RSV Eintracht 1949: Brenn – Samson, Göth, Kruska, Plumpe (55. Hellwig), Ekalle, Krüsemann (86. Koschembahr), Seeger (55. Yatkiner), Mustapha, Güllmeister, Fron (70. Hauck)

FC Grimma: Cap – Pistol, Katzenberger, Wächtler (90. Seidl), Vogel, Mattheus (77. Spreitzer), Rieger, Werner, Janz, Kind, Öner (55. Markus)

; Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Lennard Jasper Brenmoehl, Willem Smakman; Zuschauer: 68