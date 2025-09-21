Eine bittere Schlappe erlitt der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den VfL Halle 96 I (U19). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 35 Zuschauern mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Die 35 Zuschauer auf dem Sportplatz Ebendorf haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber FSV Barleben 1911 ein ernüchterndes 1:5 (0:3) einstecken musste.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Hannes Thomas Unthan das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lio Lorenz den Ball ins Netz.

31. Minute: FSV Barleben 1911 0:2 im Hintertreffen

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Tim Luca Alexander musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Khalid (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 5:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – Korbginski (88. Rautmann), Fromme, Resch, J. P. Meyer (65. Hoffmann), Bertram, Teubner (88. Mendel), Günther, J. L. Meyer (80. Winter), Müller, Leon (80. Hutzler)

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Ugoh (46. Zabel), Onyedeke, Heute, Rayko, Meyer, Danyi, Unthan (66. Witter), Khalid, Lorenz, Prokein

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35