Österreichs Teamchef hat weiter gesundheitliche Probleme und verpasst deshalb einen Termin mit der Nationalmannschaft. Bei den nächsten Spielen soll Ralf Rangnick aber wieder dabei sein.

Wien - Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick muss noch einige Tage im Krankenhaus bleiben. Der 67-Jährige kann wegen seines verletzten rechten Sprunggelenks den Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele am Montag nicht selbst bekanntgeben. Bei der Verkündung in Wien wird er von seinem Assistenten Lars Kornetka vertreten, wie die Nachrichtenagentur APA mit Verweis auf den Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) berichtete.

Beim Start des nächsten Lehrgangs der Nationalmannschaft am 6. Oktober soll Rangnick aber wieder dabei sein.

Österreich liegt auf WM-Kurs

Der frühere Bundesliga-Coach musste sich zuletzt mehreren Operationen am Sprunggelenk unterziehen. Vor zwei Wochen hatte Rangnick bei der Partie seiner Mannschaft in Zenica (Bosnien-Herzegowina) für einen Hingucker gesorgt. Um das Sprunggelenk nicht zu sehr zu belasten, fuhr er mit einem dick bereiften E-Bike über den Rasen im Stadion.

Seine nächsten WM-Qualifikationsspiele bestreitet Österreich gegen San Marino (9. Oktober) und in Rumänien (12. Oktober). Bislang hat die Auswahl alle vier Spiele gewonnen und liegt in Gruppe H hinter der punktgleichen Mannschaft aus Bosnien-Herzegowina auf Rang zwei. Der größte Konkurrent hat jedoch bereits in Spiel mehr absolviert.