Der 1. FC Lok Stendal unter Leitung von Trainer Toralf Meier feierte einen deutlichen Erfolg über die Turbine Halle mit einem 5:1 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Stendal/MTU. 5:1 (3:0) in Stendal: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Toralf Meier, der 1. FC Lok Stendal, am Samstag im Tor der Gäste aus Halle untergebracht.

Gleich nach Spielstart schoss Philip Braunschweig das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Elias Wolff (2.).

Minute 2: 1. FC Lok Stendal führt mit zwei Toren

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle. In Minute 51 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Jakob Ziekau den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Stendaler aber nicht mehr ausgleichen. Der 1. FC Lok Stendal hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Amiti (46. Schulze), Wolff, Lauck, Stoll, Lagemann (80. Koshyk), Meinelt, Völzke (65. Loock), Braunschweig (61. Dimonenko), Korbani, Ziekau

Turbine Halle: Worch – Sikora, Alassaf Alasaad (46. Só), Sultanaliev (75. Natusch), Brandt, Schischka (60. Fox), Zaeske, Nordhausen, Sommer, Waschkowitz, Hildebrandt (46. Saile)

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34