Der SV Arminia Magdeburg hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:3 (1:0).

Magdeburg/MTU. Die Begegnung zwischen dem SV Arminia Magdeburg und dem VfB 1906 Sangerhausen hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Sangerhausen auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:3 (1:0) für sich.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (27.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Florian Hösel, als Maximilian Louis Kranz für Magdeburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 43 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte jetzt einmal Gelb ein (52.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Damien Halle (53.) erzielt wurde.

SV Arminia Magdeburg und VfB 1906 Sangerhausen – 1:1 in Minute 53

Unentschieden. Sangerhausens Halle konnte seinem Team in Minute 61 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte noch einmal Gelb.

In Minute 78 fiel der finale Treffer der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Theo Schremmer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu erweitern (78.). Der SV Arminia Magdeburg rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Hering (64. Johnson), Reka (72. Schoendube), Assner, Beyer, Gerlach, Hoffmann (82. Scharfe), Jakob, Buschendorf (36. Sheviakov), May (64. Barth), Kranz

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Grenzebach (72. Schoder), Bärwolf, Bühling, Halle, Nicolai (83. Ehrich), Lange (87. Zarkua), Schütz, Schremmer, Buchhorn, Ruppe

Tore: 1:0 Maximilian Louis Kranz (43.), 1:1 Damien Halle (53.), 1:2 Damien Halle (61.), 1:3 Theo Schremmer (78.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40