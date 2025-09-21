Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den Magdeburger SV Börde einfahren. Vor 28 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Sandersdorf/MTU. Siebenmal hat die SG Union Sandersdorf am Sonntag gegen die Gegner aus Magdeburg eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Sandersdorfer.

Levin Steffen Schneider (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Miguel Mittmeier den Ball ins Netz (22.).

Minute 22: SG Union Sandersdorf liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Schneider traf in Minute 28, Alex Günter Mackowiak in Minute 40, Julius Osterland in Minute 44 und Luis Seide in Minute 67. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Mittmeier (Sandersdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Sandersdorfer haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Magdeburger SV Börde

SG Union Sandersdorf: Sobotta (65. Schreiber) – Seide, Uhte, Mittmeier, Schneider (46. Pätzke), Stagat (62. Bergmann), Osterland, Wieczorek, Mühlbauer, Mackowiak, Groh (53. Franzke)

Magdeburger SV Börde: Model – Krauel, Neumann (46. Lampe), Horn, Jahn, Dunkel, Jäger (46. Lima Sampa), Schuster, Westermann, Friedel, Beneke

Tore: 1:0 Levin Steffen Schneider (18.), 2:0 Miguel Mittmeier (22.), 3:0 Levin Steffen Schneider (28.), 4:0 Alex Günter Mackowiak (40.), 5:0 Julius Osterland (44.), 6:0 Luis Seide (67.), 7:0 Miguel Mittmeier (84.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Kevin Friese; Zuschauer: 28