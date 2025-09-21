Fußball-Verbandsliga A-Junioren: In der Partie am Sonntag war der SV Arminia Magdeburg gegenüber dem VfB 1906 Sangerhausen machtlos und wurde mit 1:3 (1:0) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Die Begegnung zwischen dem SV Arminia Magdeburg und dem VfB 1906 Sangerhausen hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Sangerhausen auf und entschieden das Match am Ende mit 1:3 (1:0) für sich.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (27.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Florian Hösel am Ende der ersten Halbzeit, als Maximilian Louis Kranz für Magdeburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 43 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte jetzt einmal Gelb (52.). Die Magdeburger konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Damien Halle der Torschütze (53.).

1:1 für SV Arminia Magdeburg und VfB 1906 Sangerhausen – 53. Minute

Unentschieden. Sangerhausens Halle konnte seinem Team in Minute 61 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte noch einmal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Theo Schremmer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (78.). Damit war der Triumph der Sangerhäuser entschieden. Die Magdeburger sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Hering (64. Johnson), Gerlach, Jakob, Buschendorf (36. Sheviakov), Beyer, May (64. Barth), Kranz, Hoffmann (82. Scharfe), Assner, Reka (72. Schoendube)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schütz, Lange (87. Zarkua), Bühling, Bärwolf, Ruppe, Buchhorn, Nicolai (83. Ehrich), Grenzebach (72. Schoder), Schremmer, Halle

Tore: 1:0 Maximilian Louis Kranz (43.), 1:1 Damien Halle (53.), 1:2 Damien Halle (61.), 1:3 Theo Schremmer (78.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40