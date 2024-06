Herzogenaurach - Niclas Füllkrug geht nicht von einem lockeren Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark im Achtelfinale der Fußball-EM aus.

„Ich finde, dass die Dänen der strukturierteste Gegner sind, den wir hätten bekommen können. Sie sind schon fleißig, sie haben eine Struktur mit und auch gegen den Ball und eine Idee, wo das eine Rädchen ins andere greift“, sagte der Stürmer am Mittwoch bei MagentaTV. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dortmund auf den EM-Halbfinalisten von 2021.

Die Dänen landeten in Gruppe C nach drei Unentschieden auf Platz zwei hinter dem EM-Zweiten England. Füllkrug bekräftigte, dass der DFB-Elf klar sei, dass sie dieses Spiel gewinnen müsse, wenn sie weit kommen will. „Du musst gegen große Nationen gewinnen“, sagte der 31 Jahre alte Angreifer von Borussia Dortmund. Sein spätes Tor zum 1:1 gegen die Schweiz hatte dem Nagelsmann-Team den Gruppensieg beschert.