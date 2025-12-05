Für den Gastgeber SC Bernburg endete das Duell mit dem SV 1890 Westerhausen am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 2:2 (2:0)-Punkteteilung.

Bernburg/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich der SC Bernburg und der SV 1890 Westerhausen am Freitag 2:2 (2:0) getrennt.

Nils Erik Fahland (SC Bernburg) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Arthur Krishteyn (14.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für SC Bernburg – 14. Minute

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen kassierte einmal Gelb.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 57 jedoch wendete sich das Blatt: Lukas Stridde startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Leon Christian Schmidt ersetzte Franz Lange. Auf der Gastseite sprangen Zdenek Weickert für Kai Lasse Brahmann und Andrej Weickert für Adriel Ribeiro De Oliveira ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SC Bernburg steckte zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Andrej Weickert (Westerhausen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Westerhausen erzielen (85.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV 1890 Westerhausen

SC Bernburg: Friedrich – Krishteyn, Schauer, Fahland (86. Weigel), Hilmer, Streithoff, Staat (90. Heute), Lange (67. Schmidt), Giemsa, Krüger, Raeck

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Stridde, Miranda Conceicao, Winter, Ribeiro De Oliveira (82. Weickert), Brahmann (77. Weickert), Rodrigues Lima Filho, Masaka (85. Rojas Peredes), Lehmann, Masur, Lehmann

Tore: 1:0 Nils Erik Fahland (10.), 2:0 Arthur Krishteyn (14.), 2:1 Lukas Stridde (57.), 2:2 Andrej Weickert (85.); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Nils Pilz, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 89