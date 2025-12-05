Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SSC Weißenfels mit 0:1 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und SSC Weißenfels. 130 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Sportanlage Thalheim.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Justin Puphal die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SSC Weißenfels

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Jalo (88. Zawada), Moroz, Kolomiiets, Prielipp, Bakkush, Ndour, Lytvyn, Seniura, Sonco (84. Schmökel), May (65. Gräbe-Schmelzer)

SSC Weißenfels: Lohmann – Hafkesbrink, Raßmann, Zerbe (72. Schneider), Puphal, Schumann, Zozulia (64. Luib), Purrucker, Dierichen (72. Necke), Löser, Koch

Tore: 0:1 Justin Puphal (89.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Daniel König, Alrik Luther; Zuschauer: 130