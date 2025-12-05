Dem FSV Budissa Bautzen glückte es am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfB Auerbach 1 mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 165 Zuschauer waren live dabei.

Bautzen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 165 Besuchern des Stadions Müllerwiese geboten. Die Bautzener setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Auerbach durch.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Karl-Ludwig Zech das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Die Bautzener konterten in der 39. Spielminute. Diesmal war Cedric Graf der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Unentschieden. Bautzens Zech konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Bautzener durch Auswechslung nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Theo Schäller kam rein für Toni Orosz. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nach wenigen Momenten gelang es Theo Schäller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (79.). Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schröder, M. Noack, Gerhardi (90. Cellarius), A. Rohlik, D. Rohlik, Kloß (46. M. Noack), Orosz (75. Schäller), Zech (88. Haustein), Hennig, Käppler

VfB Auerbach 1: Birke – Weigel, Schneider (69. Spranger), Birkner, Schardt, Graf, Roscher (69. Cermus), Brejcha, Schmidt, Guzlajevs, Kaiser

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (7.), 1:1 Cedric Graf (39.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (74.), 3:1 Theo Schäller (79.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Philipp Gentsch; Zuschauer: 165