Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Julius Sahr und sein Team SV Allemannia 08 Jessen gegen den SV Friedersdorf – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 37 Besuchern auf dem Sportplatz Zahna - Platz 2 geboten. Die Jessener setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Friedersdorf durch.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Julius Sahr, als Jannik-Noah Winter für Jessen traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Winter (41.) erzielt wurde.

41. Minute: SV Allemannia 08 Jessen vorne dank Doppelpack von Jannik-Noah Winter – 2:0

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Minute 45.+2: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Philip Olexy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Michel Nick Wedmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (82.). In Spielminute 85 handelte sich der SV Friedersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Friedersdorf

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Weidmann, Winter (82. Michalke), Quinque (68. Sachse), Peinl (43. Wedmann), M. Michlick (77. Böhme), Heinrich, Krause (46. Alalawi), Heinze, Olexy, J. Michlick

SV Friedersdorf: Fleischer – Walter, Jefkay, Seiring, Krasnokutskyi (60. Siverchuk), Vereshchaka, Stolzenhain (75. Rickelt), Mühlbauer, Mieth, Janssen, Kökel (72. Rohde)

Tore: 1:0 Jannik-Noah Winter (37.), 2:0 Jannik-Noah Winter (41.), 3:0 Philip Olexy (45.+2), 4:0 Michel Nick Wedmann (82.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 37