Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber SC Bernburg gegen den SV 1890 Westerhausen ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Am Freitag haben sich der SC Bernburg und der SV 1890 Westerhausen eine fesselnde Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Nils Erik Fahland für Bernburg traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Bernburger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Arthur Krishteyn der Torschütze (14.).

14. Minute: SC Bernburg mit 2:0 Vorsprung

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen kassierte einmal Gelb.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 57 jedoch wendete sich das Blatt: Lukas Stridde startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Leon Christian Schmidt ersetzte Franz Lange. Auf der Gastseite sprangen Zdenek Weickert für Kai Lasse Brahmann und Andrej Weickert für Adriel Ribeiro De Oliveira ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der SC Bernburg steckte zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Andrej Weickert (Westerhausen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Westerhausen erzielen (85.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV 1890 Westerhausen

SC Bernburg: Friedrich – Hilmer, Raeck, Krüger, Streithoff, Giemsa, Fahland (86. Weigel), Staat (90. Heute), Schauer, Krishteyn, Lange (67. Schmidt)

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Lehmann, Masaka (85. Rojas Peredes), Winter, Ribeiro De Oliveira (82. Weickert), Stridde, Brahmann (77. Weickert), Rodrigues Lima Filho, Miranda Conceicao, Masur, Lehmann

Tore: 1:0 Nils Erik Fahland (10.), 2:0 Arthur Krishteyn (14.), 2:1 Lukas Stridde (57.), 2:2 Andrej Weickert (85.); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Nils Pilz, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 89