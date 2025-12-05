Der BSV Halle-Ammendorf erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 327 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB Merseburg.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 327 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Merseburg mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Hallenser (18.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Dominic Winkler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Winkler der Torschütze (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

25 Minuten nach der Pause konnte Dmytro Piven (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB Merseburg

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann (90. Bergmann), Pannier (85. Klein), Dabel, Kunze, Winkler (76. Agwu), Niesel, Hotopp, Piven (80. Englich), Meyer (88. Schmitz), Schubert

VfB Merseburg: Przigode – Bierschenk, Mittler (76. Arndt), Knerler, Kothe (60. Taubert), Korngiebel, Frühauf (60. Friedrich), Wagner (46. Berndt), Hillemann, Wagner, Nicodemus (76. Dähne)

Tore: 1:0 Dominic Winkler (35.), 2:0 Dominic Winkler (51.), 3:0 Dmytro Piven (70.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Jannis Körner, Reinhard Franke; Zuschauer: 327