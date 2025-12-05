Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC. 127 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Stadion Schöppensteg Platz2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC im Gleichstand – 0:0

Die Magdeburger sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kovkrak, Ehrenberg (60. Karow), Valle Pousa (60. Sturm), Pide, Weidemeier (69. Gerwien), Thon, Domitz, Rexhepi (69. Maarouf), Rudolph, Lange

Haldensleber SC: Switala – Krüger, Thieke, Girke, Schunaew, Von Ameln, Ebel (60. Wille), Hevekerl (64. Hebekerl), Grabenberg (60. Stadler), Zimmermann (73. Bögelsack), Hüttl (78. Bogdiazh)

; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127