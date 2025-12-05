Ergebnis 14. Spieltag 0:0 – SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC trennen sich unentschieden
Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.
Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC. 127 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Stadion Schöppensteg Platz2.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 14
SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC im Gleichstand – 0:0
Die Magdeburger sind auf Platz zwei gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC
SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kovkrak, Ehrenberg (60. Karow), Valle Pousa (60. Sturm), Pide, Weidemeier (69. Gerwien), Thon, Domitz, Rexhepi (69. Maarouf), Rudolph, Lange
Haldensleber SC: Switala – Krüger, Thieke, Girke, Schunaew, Von Ameln, Ebel (60. Wille), Hevekerl (64. Hebekerl), Grabenberg (60. Stadler), Zimmermann (73. Bögelsack), Hüttl (78. Bogdiazh)
; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127