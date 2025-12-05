Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 327 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den VfB Merseburg freuen.

Halle/MTU. Die 327 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Merseburg mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Hallenser (18.). Dominic Winkler (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Winkler den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Minute 51: BSV Halle-Ammendorf vorne dank zwei Treffern von Dominic Winkler – 2:0

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Dmytro Piven, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (70.). Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB Merseburg

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann (90. Bergmann), Kunze, Niesel, Piven (80. Englich), Dabel, Winkler (76. Agwu), Hotopp, Schubert, Pannier (85. Klein), Meyer (88. Schmitz)

VfB Merseburg: Przigode – Wagner (46. Berndt), Kothe (60. Taubert), Wagner, Bierschenk, Mittler (76. Arndt), Korngiebel, Nicodemus (76. Dähne), Knerler, Hillemann, Frühauf (60. Friedrich)

Tore: 1:0 Dominic Winkler (35.), 2:0 Dominic Winkler (51.), 3:0 Dmytro Piven (70.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Jannis Körner, Reinhard Franke; Zuschauer: 327