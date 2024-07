London - Kapitän Harry Kane dankt dem abgetretenen englischen Nationaltrainer Gareth Southgate mit emotionalen Worten. Der 30 Jahre alte Fußball-Star des FC Bayern richtete seine Botschaft in den sozialen Netzwerken direkt an Southgate und sprach den Ex-Profi voller Respekt als „Boss“ an.

„Danke für alles, was du für mich und unser Land getan hast! Du warst einer der besten Trainer, die England je hatte, und es war mir eine Freude, in dieser Zeit dein Kapitän gewesen zu sein“, schrieb Kane.

Kane: Southgate hat viel erreicht

Der 53 Jahre alte Southgate habe der Nation geholfen, „wieder zusammenzuwachsen und an unser Team zu glauben“. Zwei Tage nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien (1:2) erklärte Southgate am Dienstag seinen Rücktritt. In seiner knapp achtjährigen Amtszeit führte er die Three Lions zweimal ins EM-Finale (2021 und 2024) sowie einmal ins WM-Halbfinale (2018). Der große Titeltriumph, auf den England seit 1966 wartet, blieb aber aus.

„Es gab so viele Höhepunkte und wir haben gemeinsam Erinnerungen geschaffen, die für immer bleiben werden! Viel Glück für das nächste Kapitel und ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Danke, Boss!“, schrieb Kane.

Southgate hatte seinen Abgang damit begründet, dass bei England nun Zeit für Veränderung sei. „Als stolzer Engländer war es die Ehre meines Lebens, für England zu spielen und England zu trainieren. Es hat mir alles bedeutet, und ich habe mein Bestes gegeben“, sagte Southgate.