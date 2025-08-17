Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sicherte sich am 3. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II einen 4:3 (3:2)-Erfolg gegen den Nienburg.

Quedlinburg/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der Nienburg ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (3:2).

Max Ziesing (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Marek Rosplesch (13.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Tommy Antonio Schielke für Nienburg (19.). Es blieb spannend. Julian Stöhr (Nienburg) und Louis Heinrich Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) trafen in Minute 24 und 39. Joey Ziebell traf für Nienburg (66). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Nach wenigen Momenten gelang es Wayne Odhiambo Beti, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder Team den Sieg zu verschaffen (71.). Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – Nienburg

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Prochotta – Meyer (46. Zweckinger), Ziesing (85. Schiersch), Rosplesch (66. Brauns), Gabriel, Melms, Jackisch (73. Hartrampf), Elsner, Nowak, Fischer (83. Beyer), Beti

Nienburg: Schumann – Lindner (38. Haisch), Schneider, Stöhr, Brett, Kahlo (53. Kasties), Ziebell, Rückriem, Rosenberger, Schielke (60. Kinzelt), Lorenz

Tore: 1:0 Max Ziesing (11.), 2:0 Marek Rosplesch (13.), 2:1 Tommy Antonio Schielke (19.), 2:2 Julian Stöhr (24.), 3:2 Louis Heinrich Jackisch (39.), 3:3 Joey Ziebell (66.), 4:3 Wayne Odhiambo Beti (71.); Schiedsrichter: Rainer Schäl (Stapelburg); Zuschauer: 68