Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erzielten Daniel Stechhahn und sein Team JSG Wernigerode gegen die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 8:4 (4:2) wider.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Erik-Nikolas Franke für Hadmersleben traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Oscherslebener konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Clayton Stechhahn der Torschütze (18.).

JSG Wernigerode und NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – 1:1 in Minute 18

Spielstand 1:1. Das JSGer Team legte sich ins Zeug und errang einen Vorsprung. Clayton Stechhahn versenkte den Ball in Minute 20 ein weiteres Mal. Es wollte den JSGern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Franke traf in Minute 21 zum zweiten Mal. Gleichstand. Die JSGer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Hadmersleben legte nochmal vor. Danial Mohamadi traf in Minute 62. Gefährlich wurde es für die JSGer nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 7:3 aus. Freystein versenkte den Ball in Minute 65 noch einmal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Benjamin Welz, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSGer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – C. Stechhahn (23. Hahne), L. P. Koch, Freystein, Buchold, Beck, Dübner (23. Turk), Schulz, Wypior (23. T. N. Koch), C. Stechhahn (40. Asemerom), Deunert (62. Michaelis)

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Neumann, Ilse, Welz, Fischer (46. Mohamed), Borchers, Mohamadi (66. Rengou), Franke, Gaßmann (62. Abraham Maketh), Kegel, Herbst

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Erik-Nikolas Franke (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50