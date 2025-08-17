In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V kassierte die JSG Preussen Magdeburg am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Arminia Magdeburg II und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Oliver Holländer hat am Sonntag vor 40 Zuschauern auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 ganze sechs Tore kassiert. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Tim Polten (Magdeburg) eine Rote Karte an die Gäste (19.). Das Team aus Magdeburg musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Pascal Krühne-Ploetz (SV Arminia Magdeburg II) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Saman Ahmed (34.) erzielt wurde.

Minute 34: JSG Preussen Magdeburg mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Hardy Andrä im gegnerischen Tor. Krühne-Ploetz traf gleich mehrmals – in Minute 39 und 47 und Michalek in Minute 69. Spielstand 5:0 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die JSG Preussen Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Michalek den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:6 festigte (75.). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert. In Spielminute 77 handelte sich die JSG Preussen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die JSG Preussen Magdeburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Arminia Magdeburg II

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Steer, Göricke (30. Ritter), Kittler, Tuchen, Wolf, Filluhn, Stodolka (23. Haloum), Kopke, Klatt, Nolte

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Schütz, Diener (61. Abou Rawash), Ahmed (54. Michalek), Lang, Krühne-Ploetz, Thürnagel, Berisha, Truong (61. Mohammed), Kreuter (74. Ellebrecht), Chwoika

Tore: 0:1 Pascal Krühne-Ploetz (30.), 0:2 Saman Ahmed (34.), 0:3 Pascal Krühne-Ploetz (39.), 0:4 Pascal Krühne-Ploetz (47.), 0:5 Daniel Michalek (69.), 0:6 Daniel Michalek (75.); Schiedsrichter: Tim Polten (Magdeburg); Zuschauer: 40