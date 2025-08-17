Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Duell mit der Union 1861 Schönebeck am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 5:5 (2:2)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 5:5 (2:2).

Nach gerade einmal 15 Minuten schoss Lukas Helmel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Hassan Abdi Abdiwahaab (30.) erzielt wurde.

1:1 für Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck – 30. Minute

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Schönebecker legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Lukas Helmel versenkte den Ball in Spielminute 40 zum zweiten Mal. So einfach ließen sich die Berliner aber nicht abhängen. Yannik Elze versenkte den Ball in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). So einfach ließen sich die Schönebecker aber nicht abhängen. Tristan Schöne schoss und traf in der 68. Minute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Berliner legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Mit einem Doppelpack von . Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Helmel traf in Spielminute 88 ein weiteres Mal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Nur fünf Spielminuten darauf konnte Philipp Maurice Schulze (Schönebeck) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Schönebeck erlangen (90.+3). Die Berliner sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Moukadamou, Elze, Richter, Aaraj, Abdiwahaab, Fasou, Zen Al Abeden, Thapa, Alkhalaf

Union 1861 Schönebeck: – Helmel, Tromski, Boese, Lohre, Schöne, Staufenbiel, Böhm, Schulze, Wölfer, Meinecke

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36