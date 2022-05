Paderborn holt dritten FCM-Spieler, Kath bleibt in Magdeburg

Florian Kath bleibt für den 1. FC Magdeburg am Ball.

Magdeburg/dpa - Der 1. FC Magdeburg geht mit Florian Kath in die 2. Fußball-Bundesliga. Der Offensivspieler verlängert seinen Vertrag beim Aufsteiger, wie der Club ohne Nennung der Laufzeit mitteilte.

Kath war im Sommer 2020 aus Freiburg nach Magdeburg gewechselt. Seitdem kam der 27-Jährige in 50 Drittliga-Spielen zum Einsatz und erzielte dabei sechs Tore.

„Für uns ist Florian ein wichtiger Baustein, da er auf sehr vielen Positionen einsetzbar ist“, sagte Trainer Christian Titz. „Leider ist er zuletzt durch Verletzungen zurückgeworfen worden. Er hat die Qualität, sofort gute Leistungen zu bringen, wenn er ins Spiel kommt.“

Sirlord Conteh folgt Tobias Müller und Raphael Obermair zum SC Paderborn

Der SC Paderborn hat in Stürmer Sirlord Conteh einen weiteren Spieler vom Aufsteiger 1. FC Magdeburg für die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Den Transfer gaben die Ostwestfalen am Donnerstag bekannt.

Der 25 Jahre alte Conteh erzielte für Magdeburg in der abgelaufenen Drittliga-Saison fünf Tore in 21 Spielen. Zuvor hatte Conteh unter anderem in der U23 des FC St. Pauli gespielt.

Zum Wochenstart hatte Paderborn bereits die Verpflichtung von Innenverteidiger Tobias Müller aus Magdeburg vermeldet, davor war Raphael Obermair zum SCP gewechselt.