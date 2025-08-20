Einen 3:2 (3:2)-Heimerfolg gegen den BFC DYNAMO U19 heimste der VFC Plauen am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Plauen/MTU. Der VFC Plauen und der BFC DYNAMO U19 haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (3:2).

Elias Burdusudis (VFC Plauen) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Maximilian Ibisevic den Ball ins Netz (7.).

VFC Plauen führt nach 7 Minuten 2:0

Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Die Partie blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Nur drei Spielminuten darauf konnte Spieler Nummer 21 (Plauen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Plauener Elf erzielen (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19

VFC Plauen: – Schulz, Ibisevic (69. Bammler), Liebig, Petzold, Burdusudis, (80. Tiepner), Langer, (69. Tauscher), Wunderlich

BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Gnodtke, Leiting, Kämpf (63. Goedicke), Hauck, Sambale, Ramoth, Alekeachah, Sellenthin (46. Linsenbarth), Zefi (60. Loyda), Felgentreff

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70